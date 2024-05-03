بعد مظاهرات الجامعات الأمريكية.. احتجاجات بريطانية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

شارك العديد من الطلاب في خيم عند حرم جامعاتهم في المملكة المتحدة احتجاجا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".

وأقام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في مدن من بينها مانشستر ونيوكاسل وليدز خياما خارج مباني الجامعات.

وتظاهر الطلاب في كلية جولدسميث (جامعة لندن) داخل المكتبة.

وتأتي الاحتجاجات الطلابية في المملكة المتحدة بعد اعتقال أكثر من 1000 شخص بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي حين أن عدد الطلاب المحتجين في المملكة المتحدة أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة، فإن عدد الجامعات التي تشهد احتجاجات آخذ في الازدياد.

وتم إنشاء خيم في جامعة ووريك في ساحة الحرم الجامعي منذ أسبوع. ولكن آخرين، بما في ذلك في شفيلد وبريستول، بدأوا يوم الأربعاء الماضي.

وقال منظمو الاحتجاجات، في تصريحات نشرتها "بي بي سي"، إنهم يريدون أن تتخلى جامعاتهم عن إسرائيل ردا على عدوانها المميت علي غزة.

ويطالب الطلاب بسحب الاستثمارات بما يعني بيع الأسهم في الشركات الإسرائيلية أو قطع العلاقات المالية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الشرطة "ستحظى بدعمنا الكامل" إذا حاول الطلاب في المملكة المتحدة تكرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية.

وأضاف: "لطالما كنا واضحين أن للناس الحق في الاحتجاج السلمي والقانوني، لكن من الواضح أنه لا ينبغي للناس إساءة استخدام هذا الحق في ترهيب الآخرين، والتسبب في اضطراب غير ضروري."

وقالت ستيلا سوين، مسؤولة حملات الشباب والطلاب في حملة التضامن مع فلسطين: "كل الاحتجاجات حتى الآن كانت سلمية تماما."

وتابعت: "لا يوجد ما يشير إلى أنها لن تكون كذلك."

وأعربت عن أملها في ألا يرغب أي سياسي، بغض النظر عن آرائه بشأن هذه القضية، في رؤية الشرطة في المملكة المتحدة ترد على المتظاهرين بنفس الطريقة التي يرد بها الضباط في الولايات المتحدة.

وأشارت "بي بي سي" إلي أن جامعات المملكة المتحدة تدعم بشكل عام حق الطلاب في حرية التعبير والاحتجاج.

وقالت كلية جولدسميث (جامعة لندن): "نحن ندرك أن الناس لديهم آراء قوية بشأن الحرب، ونؤيد حقهم في التعبير عن أنفسهم بحرية بينما نكون واضحين بشأن الحاجة إلى إرساء الاحترام واحترام القانون."

ولفتت "بي بي سي" إلي أن كلية جولدسميث (جامعة لندن) كانت في حوار مع الطلاب حول هذه القضايا، كما أنها تمول المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين.

فيما قالت جامعة مانشستر، إنه بينما "تعترف تماما" بالحق في الاحتجاج، فإن "إنشاء خيم عند الحرم الجامعي يثير مخاوف محتملة بشأن الصحة والسلامة، ويخاطر بتعطيل عمل الموظفين والطلاب ومجتمعنا الأوسع، وفي النهاية هو غير مصرح به وغير قانوني."