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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
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بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء نصها "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لقداستكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلين المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن و البركات ومزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث المحافظ برقيات تهنئة إلى اللواء أ.ح شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، نيافة الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة وتوابعها، الدكتور القس أندريا ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس منسى ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، النائبة مرفت ألكسان عضو مجلس النواب، النائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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