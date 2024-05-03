صور.. أوقاف الفيوم تفتتح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد

افتتحت مديرية أوقاف الفيوم مسجد البدوي -الإعلام- جنوب الفيوم، ومسجد الشرقي بالشواشنة، ومسجد الرحمن -بيوسف الصديق، اليوم الجمعة، جاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ومدير الإدارة الفرعية.

وأبدى الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم سعادته برؤية هذا الصرح العظيم، مؤكدًا أن عمارة المساجد من عمارة الكون، وتعظيم عمارة المساجد من تعظيم شعائر الله (عز وجل)، وأن مصرنا العزيزة في عصرها الذهبي في عمارة المساجد مبنى ومعنى، وخطبة اليوم عن:" أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، فالخطاب الديني ليس منفصلًا عن المجتمع، ودورنا عمارة الدنيا بالدين.

وأكد وكيل الوزارة على دعمنا للصناعة والاستثمار والعمل والإتقان والتعليم والثقافة، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا، ولن نتفوق في أمور دنيانا إلا بالجهد والعرق والعمل والإتقان.

وأضاف:ما أجمل عمارة بيوت الله (عز وجل) وما أعظم ثوابها، حيث يقول الحق سبحانه: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ".

inbound5781576532733400213

inbound3806143124371262384

inbound9016266925499546730