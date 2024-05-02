تحرير 41 محضرا تموينيا مخالفا لمخابز يوسف الصديق بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق وتمكنت الحملة من تحرير 41 محضر تمويني مخالف لعدد من المخابز والمحال التجارية.

وتضمنت الحملات تحرير 5 محاضر تصرف 17 شكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشكارة 50 كجم بإجمالي 850 كجم، وتحرير 5 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 3 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، كما حررت الحملة 28 محضر تنوعت ما بين (عدم نظافة المعجن وادوات المخبز- عدم الإعلان عن قائمه تشغيل المخبز _عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش).

كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الاسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.