بالصور.. وكيل زراعة الفيوم يتفقد وحدة إنتاج الشتلات

تفقد المهندس ناصر ابو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم المحطة الرئيسية لوحدة إنتاج الشتلات، ورافقه الجولة المهندس حسام الدين السيد مدير عام الشئون الزراعية والمهندس ياسر ربيع مدير عام إدارة الارشاد والمهندس هانى شعبان المدير التنفيذي لإنتاج الشتلات.

وأكد وكيل الوزارة أن وحدة إنتاج الشتلات تهدف إلي توفير شتلات الخضر للمزارعين بأسعار تنافسيه وجودة عالية تخدم محطات شمال الصعيد (الفيوم -بنى سويف-المنيا )، حيث تشمل الوحدة علي 6 محطات رئيسية لإنتاج الشتلات منها محطة أنتاج الشتلات بحافظة بني سويف (سمسطا ) ومحطة أنتاج الشتلات بمحافظة المنيا وتعد أحد النقاط المضيئه لقطاع الزراعة بالفيوم.

فيما تفقد صوب أنتاج الشتلات الخضر واستمع الي شرح خطوات ومراحل الإنتاج بدءا من تجهز التربة وحتى تسليم الشتلات متضمنن الموصفات الفنيه للشتلات المنتجة.

واستمع "أبو طالب" إلى نبذة لتاريخ المشروع والمحطات التابعة للوحدة في وجود مدير المحطة .

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