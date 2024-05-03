بسبب ركنة سيارة.. مشاجرة خلفت 5 مصابين في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة خلفت 5 مصابين بسبب خلافات على ركن سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات على ركنة سيارة نتج عنها إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

و تمكنت القوات من ضبط باقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.