النصر يلعب مباراتين وديتين استعداداً لبيراميدز في الكأس

وضع الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة عبد الحميد علي ميدو برنامج اعداد للمرحلة المقبلة .

وقرر الجهاز الفنى لفريق النصر استأنف تدريبات الفريق الجماعية اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في دور ال32 لبطولة كأس مصر.

وكان ميدو قد منح اللاعبين راحة لمدة 11 يوم عقب مباراة منتخب السويس في نهاية الموسم المنقضي 2023/2024.

ويعكف عبدالحميد على والجهاز الفني المعاون حازم ممدوح كريم الضو على دراسة فريق بيراميدز بشكل جيد لوضع طريقة وأسلوب اللعب وتلقينها للاعبين والتدريب عليها.

وأكد ميدو أن مواجهة بيراميدز صعبه كونه أحد الفرق الكبيرة ومتصدر القمة الدوري الممتاز حاليا.

ويعد بيراميدز من أفضل الفرق فنيا في مصر ونسعى لتقديم أداء قوي يليق باسم وتاريخ نادي النصر وفرصة جيدة للظهور لمجموعة اللاعبين بالنادي وبعض اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الفترة الأخيرة بصورة مشرف من أجل اثبات الوجود.

واضاف ميدو أن لديه ثقة في مجموعة اللاعبين وان مستواهم الحقيقي يظهر في المباريات الصعبه والكبيرة مشددا على أن النصر يستعد بقوة للمباراة ويتبقي التوفيق من الله.

وقال ميدو إن التركيز خلال التدريبات على رفع اللياقه البدنيه وتدريبات تخصيصه للاعبين كأفراد ومجموعة

وتلقين اللاعبين طريقة وأسلوب اللعب امام بيراميدز وإقامة مباراتين مع فريقين من الدوري الممتاز استعدادا لهذا اللقاء الصعب.