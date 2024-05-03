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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الرئيس الأمريكي: العام الماضي أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحرب على غزة كانت أحد الأسباب في اعتبار 2023 الأكثر دموية للصحفيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وقد منحت اليونسكو جائزة "جييرمو كانو" لحرية الصحافة لعام 2024، للصحفيين الفلسطينيين، في لفتة مهمة للصحفيين الفلسطينيين بقدر أهمية أن تكون هناك مطالب دولية وحماية للصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان، خصوصًا في الضفة الغربية، وفي القدس المحتلة وفي الداخل المحتل، وأيضًا في قطاع غزة.
جديربالذكر أن، الصحفيين في الضفة الغربية تتم ملاحقتهم، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على المنابر الإعلامية التليفزيونية أو حتى الإذاعية، مؤكدةً أنه منذ السابع من أكتوبر كان هناك 100 صحفي رهن الاعتقال الإداري، ومنهم من أفرج عنهم، وبقي 44 صحفيًا داخل الاعتقال الإداري، ولا يعلم عنهم أهلهم شيئًا سوى أنهم معتقلون إداريون.

الحرب على غزة التواصل الاجتماعي الضفة الغربية القدس المحتلة المنابر الإعلامية قطاع غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن