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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

آخر تطورات اعتصام طلاب جامعة مانشستر المندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال أبو بكر بشير، مراسل القاهرة الاخبارية، من محيط جامعة مانشيستر بالمملكة المتحدة، أن مازال الطلاب معتصمون منذ يومين داخل الحرم الجامعي، تنديدًا بالاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزةن مطالبين بوقف عدوان الاحتلال على فلسطين، ولديهم مطالب محددة موجهة لجامعتهم، لذلك هم معتصمون داخل الجامعة، فهم يريدوا قطع علاقة جامعتهم بجامعة تل أبيب والجامعة العبرية الإسرائيلية. 

وأضاف، أن الجامعة من جهتها، لاتملك الحق القانوني في منع هذا الاعتصام، لأنه في النهاية حق قانوني وطلابي، ولكنها أعربت عن قلقها بخصوص الحالة الأمنية والصحية للمعتصمين والمنطقة المحيطة بالجامعة، لذا فهم يأيدوا الشرطة إذا قررت التدخل.

 

إسرائيل الحرم الجامعي الحالة الأمنية العدوان الإسرائيلي فلسطين