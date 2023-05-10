شهيدان فلسطينيان جراء قصف إسرائيلي جديد على قطاع غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، عصر اليو م الأربعاء، في قصف جديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر منذ فجر أمس إلى 19 شهيدًا ونحو 40 جريحًا بينهم أطفال ونساء ودمار في الشقق السكنية والمنازل والممتلكات الخاصة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة إن جثتين لمواطنين وصلتا المستشفى، بالإضافة إلى عدد من الإصابات في قصف لطيران الاحتلال شرق المدينة.

وكانت مصادر طبية أكدت إصابة 9 مواطنين في قصف لطيران الاحتلال على عدة مواقع جنوب وشرق وشمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، بعدد من الصواريخ، مواقع مختلفة في عدد من مناطق قطاع غزة، من رفح جنوبًا حتى بيت حانون شمالًا.

وقصفت طائرة حربية بصاروخين موقعًا شرق مدينة رفح وثاني شرق مدينة خانيونس، وموقعين غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وآخر شرق بلدة بيت حانون، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيها وفي منازل وممتلكات المواطنين.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الأندونيسي إن طفلين جريحين، وصلا إلى المستشفى حيث تلقيا العلاج، جراء شظايا صاروخ إسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا.

واستشهد قبيل ظهر اليوم الشاب محمد يوسف أبو طعيمة (25 عامًا)، وأصيب آخر بجروح حرجة، في غارة شنتها طائرة بدون طيار على مجموعة من المزارعين شرق بلدة عبسان شرق خان يونس، تزامنًا مع قصف صاروخي من الطيران الحربي على موقعين في المدينة.