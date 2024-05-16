شي جين بينج: العلاقات الصينية الروسية تسهم في استقرار العالم بأسره

أكد الرئيس الصينى شي جين بينج، اليوم الخميس، أن التنمية المطردة للعلاقات الصينية الروسية لا تخدم المصالح الأساسية للبلدين والشعبين فحسب، بل تساهم أيضا في السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة والعالم بأسره.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني بنظيره الروسى فلاديمير بوتين، والذى يقوم بزيارة إلى العاصمة الصينية بكين تستمر لمدة يومين، تلبية لدعوة من بينج بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال بينج، إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا للحفاظ على علاقة حسن الجوار والصداقة والشراكة التي تتسم بالثقة بين الجانبين، ومواصلة توطيد الصداقة الدائمة بين الشعبين، والسعي بشكل مشترك لتحقيق التنمية الوطنية والنهوض بها، ودعم العدالة والإنصاف في العالم.

وأضاف أن العلاقات بين الجانبين أصبحت مثالا جيدا للدول الكبرى والدول المجاورة للتعامل مع بعضها البعض باحترام وصراحة، والسعي إلى الصداقة والمنفعة المتبادلة، مضيفا أنه على مر السنين، التقى بوتين أكثر من 40 مرة وحافظ على تواصل وثيق معه، الأمر الذي يوفر التوجيه الاستراتيجي لضمان التطور السليم والمطرد والسلس للعلاقات، مشيرا إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا اليوم تم تحقيقها بشق الأنفس، وأن على الجانبين الاعتزاز بها ورعايتها.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس الصيني عن تهانيه القلبية للرئيس بوتين والشعب الروسي على تولي بوتين فترة رئاسية خامسة، معربا عن ثقته بأن روسيا ستحقق تقدما جديدا وكبيرا في التنمية الوطنية تحت قيادة الرئيس بوتين.

ويعد الاحتفال بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا محورا أساسيا للعلاقات الثنائية هذا العام.

ومن جانبها ذكرت وكالة "سبوتنك للأنباء" أن برنامج الرئيس الروسى خلال الزيارة سيكون مكثفا ويتضمن اليوم الأول زيارة بكين واليوم الثانى زيارة مدينة هاربين وأن التواصل بين الرئيسين يحظى بأهمية قصوى كما سيتبع المفاوضات التوقيع بين الجانبين على عددا من الاتفاقيات والوثائق، ويخطط القادة لاعتماد بيان مشترك.

