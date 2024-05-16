قادة التشيك يدينون محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

أدان قادة التشيك محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

ونقل راديو براغ الدولي اليوم لخميس، عن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، قوله "الأخبار صادمة، أتمنى لفيكو الشفاء العاجل"، مشددا على أنه لا يمكن التسامح مع العنف مهما كانت دوافعه.

من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، إنه يدين بشكل قاطع استخدام العنف في السياسة، ويتمنى لرئيس الوزراء السلوفاكي الشفاء العاجل.

بدوره، قال زعيم المعارضة التشيكية أندريه بابيش، إن الأخبار الواردة من سلوفاكيا مروعة وأنه يصلي من أجل فيكو.

وكانت الحكومة في سلوفاكيا قد أعلنت أمس تعرض رئيس الوزراء روبرت فيكو لمحاولة اغتيال في بلدة "هاندلوفا" عقب اجتماع حكومي، موضحة أنه تم القبض على منفذ الهجوم، ونقل فيكو إلى المستشفى.