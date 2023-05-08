رسميًا عمر مرموش ينتقل إلى إنتراخت فرانكفورت

انتقل عمر مرموش نجم المنتخب الوطني المصري، المحترف في صفوف فولفسبورج الألماني، إلى نادي أينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأول، حيث اجتاز قبل أيام الفحوصات الطبية بنجاح تمهيدا للانتقال إلى أينتراخت فرانكفورت بنهاية تعاقده، ليسدل الستار على أنباء مفاوضاته مع عدة أندية أوروبية أبرزها ريال سوسيداد الاسباني وبرينتفورد الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي لإنتقال مرموش لنادي أينتراخت فرانكفورت خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما حظى الدولي المصري باهتماماً كبيرا من جانب الفريق الألماني، بسبب المستوى المتميز الذي ظهر عليه في منافسات البوندزليجا منذ ظهوره في موسم 2020- 2021.

وبانتقال مرموش لأينتراخت فرانكفورت سيعود للعمل مرة أخرى مع أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق فرانكفورت الحالي، ومدرب فولفسبورج السابق، الذي دفع بعمر مرموش في أول مباراة له بالدوري الألماني في مايو 2020.

وشارك عمر مرموش البالغ من العمر 24 عاما في 29 مباراة مع فولفسبورج هذا الموسم، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفا، الا أنه على مدار مسيرته في ألمانيا لعب 54 مباراة مع أندية فولفسبورج وشتوتجارت وسانت باولي (انتقل لهما على سبيل الإعارة)، حيث قاد شتوتجارت للبقاء في الدوري بعدما خاض معه 21 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف وساهم في صناع 5 أهداف، كما أحرز بقميص باولي 7 أهداف خلال 21 مباراة.

ويأمل مرموش من خلال هذه الخطوة استكمال مسيرة تألقه ولفت الأنظار إليه أكثر خاصة أن نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني توج في العام الماضي بالدوري الأوروبي بعد تغلبه على جلاسجو رينجرز الأسكتلندي بركلات الترجيح ، بينما خسر لقب السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل لاشيء ويحتل هذا الموسم المركز التاسع برصيد 43 نقطة.