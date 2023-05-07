جامعة الفيوم تنظم ندوة "القضية السكانية مسئولية الجميع"

نظم معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، بجامعة الفيوم، ندوة، اليوم الأحد، تحت عنوان "القضية السكانية مسئولية الجميع" حاضر خلالها الدكتور فتحي محمد أبو عيانه أستاذ الجغرافية البشرية بجامعة الاسكندرية، الدكتور محمد إبراهيم شرف أستاذ جغرافية المناخ التطبيقي ونظم المعلومات الجغرافية جامعة الاسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن محمد حسونه عميد المعهد، الدكتور حمدي نور عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور عدلي سعداوي عميد المعهد الأسبق، الدكتور أحمد فؤاد المغازي وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ناصر عبدالستار الشريعي وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد الشيمي وكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أشار الدكتور حسن حسونه إلى أن معهد حوض النيل للدراسات الاستراتيجية لدول حوض يختص في قضايا حوض النيل، وإعداد كوادر متخصصة بمجالات متعددة تستهدف تطوير علاقة مصر بالثقافات المختلفة لدول الحوض، وتكون داعمة لحل المشكلات وتوطيد أواصر العلاقات الممتدة عبر العصور.

وأوضح الدكتور فتحي محمد خلال حديثه عن الزيادة السكانية في دول حوض النيل أن مشكلة السكان عبر التاريخ كانت العنصر الأساسي في أزمات الدول لترابط المشكلة بالاقتصاد والموارد وجودة الحياة، مضيفًا أن دول حوض النيل الإحدى عشرة تختلف من حيث التعداد السكاني الكثيف، وتعد إثيوبيا ومصر الأكثر كثافة سكانية ولكن مصر دولة فتية بشبابها الذي يمثل ٣٤٪؜ من دون ال١٥ عامًا، والمشكلة الحقيقية للزيادة السكانية والتي تعتبر طاقة بشرية هائلة يمكن استغلالها هي شح الموارد بدول الحوض فتتزايد متطلبات الأمن الغذائي مما ينتج عنه العديد من المشكلات مثل المجاعات التي عانت منها قارة أفريقيا لفترات مختلفة.

ومن جانبه تطرق الدكتور محمد إبراهيم إلى مشكلة التغير المناخي بدول حوض النيل مؤكدًا أن التغير المناخي بحوض النيل جزء لما يشهده العالم بهذا الشأن الذي يحدث لأسباب فلكية وبشرية وأصبح النشاط البشري عاملاً أساسيًا لما ينبعث وينتج من هذا النشاط فيؤدي بدوره إلى اضطراب البيئة المناخية لسطح الأرض وتآكل طبقة الأوزون وزيادة درجة حرارة الأرض، كما أن لها أضرارًا اقتصادية تشمل تغير مواسم الزراعة وتآكل الشواطئ وغرق الجزر لتقدم وزيادة مياة البحار وتلوث البحار، فينخفض الإنتاج السمكي وكذلك آثارها السلبية على الصحة العامة للبشر.

وأضاف أنه حان الوقت لتضافر الجهود وتطبيق استراتيجيات دولية واقليمية وداخلية لكافة دول العالم، ومنها دول حوض النيل في إطار تعاوني واسع النطاق لإدارة إجراءات التكيف واستحداث وسائل بديلة في الأنشطة البشرية بكافة القطاعات للتخفيف والحد من آثار التغيرات المناخية.

وأهدى الدكتور حسن حسونه عميد المعهد دروع التكريم وشهادات التقدير للضيوف.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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