بانورما تشكيلية لـ 22 فنانا بجاليرى "ديمى".. غدًا

يستضيف جاليرى ديمى، غدًا الاحد 7 مايو، معرضا يضم أعمال كوكبة من الفنانين، من مختلف الاجيال في عرضٍ خاص ومميز، وذلك فى تمام السابعة مساءًا.

يضم المعرض أعمال 22 فناناً من أجيال مختلفة تتنوع فيها المجالات والمدارس والأساليب الفنية ويُعد نافذة جديدة للإطلال على الملامح المعاصرة في المشهد التشكيلي المحلي وإشاعة الثقافة البصرية بتجارب الفنان التشكيلي المصري وحضوره الإبداعي.

تعود الأعمال للفنانين: إبراهيم الطنبولي، أحمد عسقلاني، أسماء خوري، عادل حسني، إلهام سعدالله، فاطمة الروبي، فتحي عفيفي، جورج بهجوري، جمال مليكة، حسن الشرق، حسن راشد، حكيم أبوكيلة، محمد الجنوبي، محمد دمراوي، محمد عبلة، مصطفى رحمة، مونيل جنحو، ميريام حتحوت، نزير خليل، هاني رزق، وائل درويش، ياسر جعيصة.

وتقول إدارة الجاليري أن الأعمال تم اختيارها بعناية من المجموعة الخاصة لتعكس فلسفة وأسلوب كل فنان ويكون العمل قادر على تعريف المُتجول بالمعرض بالإبداع الشخصي لكل فنان وتجربته، كما أن الأعمال المشاركة تمنح نوعاً من الثراء البصري، حيث تقدم للمتلقي اتجاهات وخامات وأحجاماً مختلفة، كما أن من بينها أعمال نادرة، بجانب أن كل فنان يمثل حالة فنية متفردة في الأسلوب والشكل والاتجاه.

345286165_227467996579487_2863713352759525268_n

345267951_581181694113279_7241202852624433350_n

345257206_540055704995531_8286197886760753871_n