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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. الأمن يوافق على حضور 1000 مشجع في نهائي السوبر الإفريقي لليد

السوبر الأفريقي لكرة
السوبر الأفريقي لكرة اليد
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي عن موافقة الجهات الأمنية على حضور الجماهير لمباراة النهائي غدا الأحد على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة.

 وقال الأهلي في بيان رسمي: وافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لمباراة نهائي بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة .
وتأهل النادي الأهلي لنهائي البطولة بعد اعتذار فريق الترجي التونسي عن عدم المشاركة، وينتظر الأهلي مواجهة الفائز من مباراة الزمالك وجي إس كي الكونغولي التي تقام مساء اليوم.
وتحدد 50 جنيهًا سعرًا للتذكرة، التي سيتم طرحها في موعد لاحق مساء اليوم، وفقًا للنظام المتبع في حضور المباريات، من خلال التنسيق مع شركة «تذكرتي.

السوبر الإفريقى لكرة اليد النادي الاهلي حضور الجماهير صالة الأمير عبدالله الفيصل