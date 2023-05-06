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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام كريستال بالاس

توتنهام
توتنهام
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أعلن ريان ماسون، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف توتنهام، اليوم السبت، كريستال بالاس على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في اللقاء الذي ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين، هجوم السبيرز، بمعاونة الكوري الجنوبي سون هيونج مين، والبرازيلي ريتشارليسون.

تشكيل توتنهام

حراسة الرمى: فورستر 

خط الدفاع: روميرو - لونجليت - دافيز 

خط الوسط: بورو - سكيب - هويبيرج - إيمرسون 

وفي الهجوم: سون - هاري كين - ريتشارليسون.

ويحتل توتنهام، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الحادي عشر وفي رصيده 40 نقطة.

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