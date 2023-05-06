حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن ، بينما غادر 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48457 طن تشمل : 11200 طن يوريا و 2160 طن رمل و 28595 طن كلينكر و 6502 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31924 طن تشمل : 650 طن خشب زان و 5251 طن ابلاكاش و 2500 طن خردة و 21073 طن ذرة و 2450 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 10 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 643 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 175969 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 115504 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3286 شاحنة .

في سياق آخر، تابع اللواء مهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط كافة التطورات التنفيذية لأعمال شبكات مياه الشرب وتوسعات محطات المياه وشبكات وروافع الصرف الصحى بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الاولى " .

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام الشركة بحضور مقاولى مشروع حياة كريمة " شركة الانتاج الحربى للمشروعات ومصنع صقرللصناعات المتطورة " المسند إليهم الأعمال لبحث الموقف التنفيذى للمشروع ونسب الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل وكذلك مراعاة إشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال وتاريخ النهو المتوقع للمشروع بعد مناقشة معوقات التنفيذ فى الفترة الأخيرة .

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط ، بضرورة الالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في التوقيتات المحددة وبالمستوي الفني المحدد، وتذليل أي عقبات بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة علي التنفيذ والإشراف لتحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة الرئاسية حياة كريمة و التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطن .

