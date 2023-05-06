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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. بدء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

امتحانات _ صورة أرشيفية
امتحانات _ صورة أرشيفية
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تنطلق اليوم السبت امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2022، لطلاب صفوف النقل، ويليها في الشهر نفسه اختبارات الشهادة الإعدادية.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

ونص الكتاب الدوري على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 12 يونيو المقبل.

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