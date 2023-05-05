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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باريس تدعو روما لـ"حوار هادئ" حول قضية الهجرة

رئيسة الوزراء الفرنسية
رئيسة الوزراء الفرنسية
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دعت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية لـ"حوار هادىء" بين بلادها وإيطاليا غداة تصريحات وزير داخليتها جيرالد دارمانان منتقدا عجز روما عن التعامل مع قضية الهجرة، ما أثار أزمة بين الدولتين، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة.

وقالت بورن في تصريحات للصحفيين: "أكرر أن إيطاليا شريك أساسي لفرنسا، وأن علاقتنا تقوم على الاحترام المتبادل، وأننا سنعطي الأولوية للتشاور والحوار الهادىء لمواصلة العمل معا".

كان قد تم الإعلان يوم أمس الخميس عن إلغاء أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي زيارته إلى فرنسا بعد تصريحات للوزير دارمانان والتي اعتبرها "غير مقبولة" عندما أكد الأخير فيها عجز جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية عن حل مشكلة الهجرة في بلادها.

وقال دارمانان أمس الخميس إن رئيسة الوزراء الإيطالية "عاجزة عن حل مشاكل الهجرة" في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.

إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية ايطاليا حوار الهجرة