تشريح جثة شاب لقي مصرعه بطلق ناري على يد آخر في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح اليوم الخميس، تشريح جثة شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته بطلق نارى على يد شخص آخر أمام عزبة صبحي، وذلك لبيان سبب الوفاة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "ي ق" مقيم نطاق مدينة منيا القمح جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية قيام شخص بإصابة المجنى عليه مساء اليوم بطلق نارى أمام عزبة صبحى نطاق منيا القمح.

وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.