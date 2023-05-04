ننشر تعريفة المواصلات في دمياط بعد تحريك أسعار الوقود

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة دمياط وتعريفة سيارات الأجرة والمواصلات الداخلية في محافظة دمياط بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

يذكر أنه اجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أمس الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى .

وفى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .

وثبتت اللجنة أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .

يشار الى أن اللجنة تجتمع ربع سنويًا، مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى، حيث أوضحت اللجنة أن التعديل جاء في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

توقعات بانخفاض أسعار الطاقة عالميًا

قال الدكتور صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، إن البنك الدولي توقع أن تنخفض أسعار الطاقة عالميًا بنسبة 26% خلال العام الجاري، فضلًا عن تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة إلى النصف بين عامي 2022 و2023.