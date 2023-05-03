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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. مؤمن زكريا يسافر إلى الإمارات بدعوة من الشركة المنظمة

مؤمن زكريا يتجه للإمارات
مؤمن زكريا يتجه للإمارات لمتابعة كأس السوبر
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توجه النجم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي والزمالك السابق وعضو الجهاز الفني بنادي سموحة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور مباراة السوبر بين فريقي الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وجاء سفر مؤمن زكريا بدعوة من اللجنة المنظمة للبطولة، تقديرا لدور اللاعب ومشواره الكروي والرفع من روحه المعنوية في ظل الظروف الصحية التي يعاني منها .

وحصل مؤمن على إذن من أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، عقب تواجده في مباراة الفريق أمس أمام غزل المحلة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز، وفاز بها الموج الأزرق (2-1).
 

 


 

مؤمن زكريا حضور مباراة السوبر الأهلي وبيراميدز استاد محمد بن زايد