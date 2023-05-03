تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سقوط فتاة من أعلى عقار بالسيدة زينب

بدأت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة سقوط فتاة مجهولة الهوية من أعلي عقار، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ملابسات الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالي بسقوط مراهقة من أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة ووفاتها.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لمراهقة في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابساها الداخلية والخارجية، وتبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نزيف خارجي.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم والتحفظ عليها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.