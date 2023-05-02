البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 2.5 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب ، ليسجل في الختام 1.117تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.06 %، ليغلق عند مستوى 17,300.56 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 3,051.79 نقطة.

كما انخفض المؤشر EGX70 بنسبة 0.42 % ليغلق عند مستوى 2,982.94 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.34%، ليغلق عند مستوى 4,525.31 نقطة،

كما تراجع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.08 %، ليغلق عند مستوى 7,197.71 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 2,806.18 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بنحو 35.7 مليون جنيه، 64.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 100.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.5 مليار جنيه، بعد التعامل على 391.8 مليار سهم، من خلال 63 ألف عملية منفذة.