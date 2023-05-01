مستقبل وطن بسوهاج: احتفالية اليوم بعيد العمال تعكس اهتمام القيادة السياسية بقضاياهم

قالت منى صدقى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بسوهاج، أن العمال فى عيون الرئيس ليست هذه الجملة مقدمة لأبيات شعرية أو كلمة أدبية، وإنما وصف لواقع نرصده، فأحتفال الدولة المصرية بعيد العمال هذا العام جاء مختلفا يعكس اهتمامات القيادة السياسية والدولة بالعمال وما يؤكد ذلك كلمة الرئيس خلال جولته بمحافظة الشرقية وعدد من القرارات والتاكيدات التى تدل على أن جملة العمال فى عيون الرئيس كلمة للتاريخ.

وأضافت الأمين العام المساعد بالحزب، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز:"لفت انتباهي بكلمة الرئيس إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه. بالإضافة إلى صرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بقيمة 1000 جنيه".

وأشادت صدقي، بحزمة القرارات الخاصة بالرعاية الاجتماعية للعمال أبرزها إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وتابعت:كما يدل على أن العمال فى عيون الرئيس تأكيده على تولي الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاصة بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل. وكذلك إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع حول قيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع".

اختتمت صدقي قائلة:" تبقي كلمة احتفال القيادة بعيد العمال هذا العام جاء مختلفا وداعمًا للشباب على إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".