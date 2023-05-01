إجراء تحليل DNA لقاتلة طفلها بفاقوس للتأكد من مطابقتها للمجني عليه

قررت نيابة فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، عرض الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته على مصلحة الطب الشرعى لسحب عينة دم منها لتحليل الحامض النووي (DNA) للتأكد من مطابقتها للطفل المقتول وإعداد تقرير عما إذا وجدت إصابات بالأم وقت ارتكاب الجريمة أم لا.

وبدأت التحقيقات فى واقعة القتل البشعة التى شهدتها قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس بالشرقية الخميس الماضى بعد إقدام سيدة تدعى"هناء" على قتل طلفها "سعد" 5 سنوات وتقطيع جثته إلى أشلاء، باستخدام سلاحين لقتل المجنى عليه ومحاولة التخلص من جثته.

وشكلت النيابة العامة فريقين انتقل أحدهما إلى مسرح الجريمة في رفقة الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد تمام التحفظ على مسرح الجريمة، حيث تمت معاينته بدقة على مدار ساعات متواصلة عثر خلالها على كافة أشلاء وأجزاء جسد المجني عليه وعثر على سلاحي الجريمة وآثار لها بكافة أرجاء المسكن، كما كشفت المعاينة عن الكيفية التي حاولت المتهمة بها إخفاء الأشلاء والعبث في هويتها.

واختص الفريق الثاني باستجواب المتهمة التي أقرت بتفصيلات ارتكابها الجريمة وبواعثها وراء ارتكابها وقصدها منها وكيفية تخطيطها وتنفيذها هذا المخطط.

وأجرت النيابة محاكاة لكيفية ارتكابها الجريمة بمسرح الواقعة، كما قام الفريق نفسه في الوقت ذاته بسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة بعدما حاولت المتهمة إثناءه مرتين عن التواجد في مسرح الجريمة يوم اكتشافها.

وبسؤال أحد الذين على صلة بالمتهمة، تم الوقوف على معلومات تفيد في كشف الحقيقة وبيان ملابسات ارتكاب الواقعة.

كما أمرت النيابة بحبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد ان وجهت لها تهمة قتل ابنها عمدًا مع سبق الإصرار بعد ثبوت رجحان سلامة قواها العقلية والنفسية وتخطيطها للجريمة.