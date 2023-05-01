النائب عمرو هندى: الرئيس وضع مظلة حماية لعمال مصر بحزمة إجراءات غير مسبوقة

قال النائب عمرو هندى؛ عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية اتخذت قرارات لدعم عمال مصر خلال السنوات الأخيرة من شأنها توفير مظلة حماية لهذه الفئة من المجتمع المصرى؛ خاصة وأن عمال مصر في جميع القطاعات والمجالات يقومون بدور مهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف هندى؛ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، أكدت بما لا يدع مجال للشك دور العامل المصرى فى خطة التنمية الشاملة وبناء مستقبل مشرق للدولة المصرية بسواعد مصرية مخلصة تتقن العمل، وأن الدولة حريصة على دعم العاملين فى مختلف القطاعات، وهذا يعود الى إيمان المصريين بقيمة العمل، ودور العمل فى الحفاظ على استقرار المجتمع والمساهمة الإيجابية في بناء حضارة الأمم.

ووجه النائب عمرو هندى؛ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشددا على أهمية القرارات التى اتخذها الرئيس اليوم لدعم عمال مصر، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارىء للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه بمجرد انتهاء الإجراءات القانونية، خطوة مهمة في هذا التوقيت شديد الحساسية، حيث ارتفاع معدلات التضخم مما ساهم في زيادة الأعباء الإقتصادية على كاهل العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تكن كل تقدير واحترام للعمال وجودهم المستمرة لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، مشيدا بقرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وتابع عضو مجلس النواب:" هذا الأمر عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات، ومن ثم القرار من ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرت لحمائية لطعمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الإلتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة".