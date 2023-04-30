حبس عاطل في تهمة سرقة متجرين بعابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بحبس عاطل في اتهامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا، فى مجال سرقة المتاجر ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول الواقعه والوقائع المماثلة.

القى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل لقيامه بسرقة متجرين بمنطقة عابدين.

تعود الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص، تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" وإعترف بإرتكابه واقعتين سرقة، بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة عابدين .

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك" ، وإعترفوا بإرتكابهما (15) واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية " لهما معلومات جنائية، وكذا الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة .

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.