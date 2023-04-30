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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخصين سرقا بطاريات 15سيارة بالبساتين

ارشيفية
ارشيفية
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين سرقوا بطاريات 15سيارة بمنطقة البساتين.

تعود الواقة عندما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك"، واعترفوا بارتكابهما  (15) واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى ( عميليهما "سيئ النية " لهما معلومات جنائية ) وكذا الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة .

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

القبض على شخصين بطاريات البساتين