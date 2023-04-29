روسيا: تدمير منظومة مدفعية أوكرانية آلية في منطقة خيرسون

أكد الفرع الإقليمي بوزارة الطوارئ الروسية، أن القوات دمرت منظومة مدفعية أوكرانية آلية في منطقة خيرسون خلال الليلة الماضية.

وأوضح الفرع الإقليمي بوزارة الطوارئ، وفقا لبيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /السبت/ - أن "نيران المدفعية في منطقة فيلتنسكوي دمرت مدفع ذاتي الحركة من طراز جفوزديكا كان عليه طاقم من 5 أفراد وذخيرة".

وأضاف البيان، أن القوات الروسية دمرت خلال المعارك الليلية فريقًا أوكرانيًا بقذائف الهاون بالقرب من بلدة دنيبروفسكوي مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة من أفراد القوات الروسية.

وفي سياق منفصل.. صرح رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوزين، بأن الجيش الأوكراني مستعد لهجوم مضاد سيبدأ بحلول 15 مايو المقبل.

وقال بريجوزين إن "الجيش الأوكراني مستعد للهجوم المضاد وقد أعاقته الأحوال الجوية السيئة وربما بعض المشاكل الداخلية التي كان عليه حلها، ربما سيعطوننا راحة في 9 مايو لكن الهجوم سيبدأ بنسبة 100% قبل 15 مايو".

وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية أكثر من 825 جنديا ومرتزقة وتدمير 14 مسيرة وإسقاط مروحية Mi-8 أوكرانية على كافة محاور القتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إنه تم تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20، وإحباط أربع محاولات لمجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في محور كوبيانسك، وتصفية ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-20 وD-30 على محور كراسني ليمان.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية وقوات فاجنر تمكنت في محور دونيتسك من وقف محاولات القوات الأوكرانية للهجوم المضاد، كما نفذت المقاتلات الروسية 7 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 58 مهمة إطلاق نار في أرتيوموفسك خلال 24 ساعة، وتم تصفية أكثر من 575 جنديا ومرتزقة وتدمير مدفع هاورتز D-30. واثنين من طراز أكاتسيا وغفوزديكا ذاتية الدفع، بالإضافة إلى رادارين AN / TPQ-50 مضادين للبطارية أمريكية الصنع.

وتابع أن القوات الأوكرانية فقدت في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 85 جنديا، وتم تدمير مدفعتي D-20 وD30. كما تم تدمير مستودعات ذخيرة لللواء 72 الميكانيكي للقوات الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 110 في دونيتسك، وتصفية نحو 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30 في محور خيرسون.

وأكد المتحدث اعتراض 4 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس، وتدمير 14 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوجانسك وخاركوف،وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في لوغانسك.