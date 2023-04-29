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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البحرية الأمريكية: نعتزم "تغيير قواعد اللعبة" في تايوان بمساعدة الغواصات المسيّرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال مدير العمليات البحرية الأمريكية مايكل جيلداي، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم قريبًا اختبار خمس غواصات مسيّرة قادرة على تغيير الوضع الأمني بشكل جذري ​​في تايوان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال جيلداي خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: "أول غواصة كبيرة لدينا الآن قبالة سواحل كاليفورنيا، ويتم اختبارها بنجاح كبير، ستتبعها خمس غواصات مسيّرة إضافية ولديهم القدرة على زرع الألغام سرا، وهذا سيغير قواعد اللعبة".

وبذلك أجاب عن سؤال أحد أعضاء الكونغرس، حول الإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها الآن لتحديث أسلحتها في المجال البحري، وتغيير الوضع الأمني في تايوان.

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