"القباج": "التضامن" هو الذراع التنفيذي للمحافظين في توفير خدمات اجتماعية واقتصادية للمواطنين

قالت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعمل على توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق السريع والفعال في مبادرة "صنايعية مصر"، كما سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين في توطين صناعة الحرير في مصر.

وجاء ذلك خلال استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك بحضور قيادات الوزارتين في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجالات عديدة تشمل تراخيص المؤسسات والحضانات، والمشروعات الخدمية لذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي، والحرف التراثية واليدوية، مشددة على أن التضامن الاجتماعي تعد الذراع التنفيذي للمحافظين في توفير خدمات اجتماعية واقتصادية للمواطنين، والتواصل معهم ومعالجة شكاواهم في أسرع وقت ممكن.



وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للدراسة المعدة من قبل وزارة التنمية المحلية للخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير في مصر، معلنة استعداد وزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة في تنفيذ هذه الخطة مع وزارة التنمية المحلية، مشددة على أن الوزارة تنفذ مبادرة « تتلف في حرير» بهدف النهوض بصناعة السجاد بما يشمل كافة مكوناته، حيث تم توزيع أكثر من 500 نول، فضلا عن دراسة القطاع والعمل على ترويج وتسويق السجاد، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي في تعزيز الصناعات المحلية والصناعات الريفية والبيئية بما في ذلك وضع سياسات تسويقية للمنتجات البيئية من خلال وضع سياسات تسويقية للمنتجات وتوفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية.

