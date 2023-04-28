الاحتلال الإسرائيلي يقتحم "جنين" ويعتقل ستة فلسطينيين بالضفة الغربية

الجمعة 28/أبريل/2023 - 02:02 م

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووحدات المستعربين، اليوم الجمعة، مدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات عنيفة في أزقة وشوارع المخيم، أصيب خلالها طفل بشظايا رصاص الاحتلال نقل على إثرها إلى مستشفى "ابن سينا" بالمدينة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في مدينة ومخيم جنين، وأن دوي انفجارات كبيرة سمع في المخيم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم، لافتا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالمخيم، واعتقال قوات الاحتلال لشابين فلسطينيين من المدينة المُقتحمة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أربعة فلسطينيين آخرين، اثنين من بلدة "قباطية" جنوب جنين، وشابا من بلدة "بيرزيت" إلى الشمال من "رام الله" بوسط الضفة، وآخر من "طولكرم"، بشمال غرب الضفة.