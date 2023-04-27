متنكر بزي منتقبة.. تجديد حبس لص بتهمة سرقة شركة بالأزبكية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة شركة وإصابة سيدة بدائرة القسم.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأزبكية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تنكر في زي سيدة منتقبة، للاستيلاء على محتويات شركة قطع غيار سيارات بالأزبكية.

وكان قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغا من موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات - الكائنة دائرة القسم مصابة بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالذراعين، وقررت بأنها حال تواجدها بالشركة عملها بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة "ترتدي نقاب"، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها قامت بإخراج "آلة حادة" من بين طيات ملابسها والتعدي عليها، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وعقب ذلك قامت السيدة المُشار إليها بكسر باب المكتب الخاص بمالك الشركة وسرقة مبلغ مالي من داخله، ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل سابق بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته المبلغ المنوه عنه كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة، والنقاب المستخدم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.