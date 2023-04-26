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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعمل بنشاط لإجلاء مواطنيها من السودان

جون كيربي
جون كيربي
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أكد البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتابع بنشاط مكثف عملية إجلاء المواطنين الأمريكيين من السودان، في ظل تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن مواطنًا أمريكيًا ثانيًا لقي مصرعه في السودان خلال الأيام الماضية، في ظل تصاعد حدة الاشتباكات بين الأطراف المتصارعة، مشيرًا إلى أن وتيرة العنف تراجعت بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع نشاط دبلوماسي مكثف للتهدئة.

وأضاف كيربي أن الحل الوحيد لحل الأزمة السودانية يكمن في ضرورة التهدئة بين الجانبين المتصارعين، منوهًا إلى أن واشنطن تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف السودانية للوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع.

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