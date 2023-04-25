رئيس أوكرانيا يندد بالهجوم الروسي على متحف في شمال شرق البلاد

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم الروسي، الذي استهدف متحفا في مدينة "كوبيانسك" بشمال شرق أوكرانيا، ووصفه بـ"الهمجي"، واعتبره "جريمة حرب" جديدة تسببت في مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عشرة آخرين.

وقال الرئيس زيلينسكي - على موقع "تلجرام"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء - إنه "حتى هذه المرحلة، تم إبلاغنا بمقتل موظف بالمتحف وإصابة عشرة أشخاص" وانتقد الروس الذين "يقتلون الأوكرانيين بأساليب همجية".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه "لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض"وتابع قائلا إنه "سيتم محاكمة جميع مرتكبي جرائم الحرب وسيحصل ذلك بلا رحمة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اعلن في وقات سابق إن القوات الروسية قصفت متحفا في وسط مدينة كوبيانسك بشرق أوكرانيا خلال هجوم اليوم الثلاثاء.

يذكر أن مدينة "كوبيانسك"، التي كان عدد سكانها قبل الحرب 26 ألفا، اتقع في منطقة خاركيف، وهي مركز رئيسي للسكك الحديدية احتلته القوات الروسية لأشهر بعد أن بدأت عمليتها العسكرية بأوكرانيا في شهر فبراير عام 2022.