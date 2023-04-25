الجيش السوداني: الميليشيات المتمردة تخرق الهدنة وتسعى للسيطرة على مصفى "الجيلي"

أكدت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، إن ميليشيات الدعم السريع خرقت الهدنة التي سبق أن أعلنت التزامها بها، حيث اتفقت الأطراف على الالتزام بسريان هدنة لمدة 72 ساعة، استجابة لمبادرة سعودية أمريكية، إلا أن اشتباكات جرت بين الجانبين تسببت في خرق الهدنة من جديد.

واتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع باستغلال الهدنة في محاولة السيطرة على مواقع أكبر مما كانت تسيطر عليها، فضلًا عن سعيها للسيطرة على مصفي الجيلي بغرض خلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل البلاد .

وكشف الجيش السوداني عن تحرك لأرتال عسكرية نحو العاصمة متجهه من غرب السودان إلي ودبندة _ النهود وصولا إلى الخرطوم، بجانب أرتال أخري من بابنوسة والمجلد، وذلك لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق للخرطوم .

وقال الجيش إن الميليشيات عملت على زيادة نشاط مجموعات القناصة التي نشرتا على أسطح المنازل في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم وكذلك المدن السودانية الاستراتيجية.