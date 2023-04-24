في عيد تحرير سيناء.. صحيفة "الجمهورية": قواتنا المسلحة ستظل درعا وسيفا للوطن

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أنه في 25 أبريل، تسترجع مصر ذكرى ملحمة البطولات التي استردت فيه البقعة الغالية من أرضنا بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي، ففي هذه المناسبة الجليلة، وفي كل مناسبة وطنية، تؤكد قواتنا المسلحة أنها ستظل درعا وسيفا للوطن، وتجدد العهد بأن تظل عرينا للأبطال ومهدا للتضحيات، تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/ تحت عنوان "سيناء.. ملحمة البطولات" - أن أبطال القوات المسلحة يجددون أيضا التأكيد على الجاهزية القتالية والاستعداد الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا، لتظل سيناء المباركة وكل بقعة على أرض مصر تنبض بالعمل والإنجازات.

ونوهت بأنه في الذكرى ال(41) لتحرير آخر نقطة على خريطة سيناء، تغير وجه الحياة في هذه البقعة الغالية على كل مصري، فامتد إليها اللون الأخضر وارتوت بعرق الرجال واتسعت رقعة العمران فيها بمبان حديثة، ومدارس وجامعات ومصانع ومآذن ومنارات، وقد تقاربت الأعياد الدينية والوطنية في كل مكان لتحيا مصر عزيزة أبية مرفوعة الرأس في عهد قائدها الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي.