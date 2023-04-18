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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الخارجية الفرنسية": وصول 30 ألف طن من القمح الأوكراني إلى ميناء الحديدة باليمن

سفينة
سفينة
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ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن سفينة تحمل 30 ألف طن من القمح الأوكراني وصلت إلى ميناء الحديدة في اليمن، لمساعدة ما يقرب من 4 ملايين شخص، وذلك في إطار مساهمة فرنسا في عملية برنامج الغذاء العالمي بالبلاد، وفقا لما أعلنته خلال مؤتمر المانحين حول اليمن في مارس 2023.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن فرنسا تدعو جميع الجهات الفاعلة في اليمن، وخاصة الحوثيين، إلى تسهيل إمداد المواطنين بهذه الحبوب والسماح بالتوزيع العادل.

وأوضحت أن هذه المساعدات التي تعد جزءا من مبادرة البحر الأسود للحبوب تؤكد التزام فرنسا بمواجهة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على مستوى العالم والتي تفاقمت بسبب العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

القمح الأوكراني الخارجية الفرنسية اليمن