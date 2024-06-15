قبل احتفالات عيد الأضحى.. احذر من عقوبات التنمر والتحرش والتعدي على الغير





يقترن الازدحام في العيد ببعض المضايقات التي قد يتعرض إليها البعض من الغير، خاصة مع امتلاء الشوارع والمواصلات العامة بالمواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك صباح الغد.

وتصل تلك المضايقات لحد التحرش الجنسي والتعدي على الغير، وهو الأمر الذي تصدى له القانون بعقوبات، تم تغليظها خلال الفترة الماضية، في القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتصدى القانون لجرائم التحرش الجنسي، والتمر والتعدي على الغير، سواء في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى، وذلك ووفقا للتعديلات الجديدة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العودة لتكرار الجريمة؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وحددت دار الإفتاء أول أيام عيد الأضحى المبارك غدًا الأحد،.

وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مواعيد صلاة عيد الأضحى ستكون فى القاهرة والجيزة فى الساعة السادسة و 18 دقيقة والإسكندرية فى الساعة السادسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي.