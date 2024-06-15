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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب التقصير.. إحالة 4 من الطاقم الطبي للتحقيق بمستشفى حميات ديرمواس بالمنيا

رئيس مدينة ديرمواس
رئيس مدينة ديرمواس
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أجري الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، جولة مفاجئة اليوم السبت، على مستشفى الحميات بديرمواس لمتابعة العمل بها.

 جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 2 من الأطباء و2 من التمريض لعدم تواجدهم بمقر عملهم، مشدداً على المرور الدوري لمتابعة العمل بالمستشفى لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد رئيس المركز المستشفى التخصصي بديرمواس، واطمئن على سير العمل بها وتوافر طاقم العمل من الأطباء والتمريض والعمال وأفراد الأمن، وانتظام العمل بجميع أقسام المستشفى، مشيداً بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين، وتكثيف الجهود المبذولة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في ضوء جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بقيادة الدكتور رجب قياتي لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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مدينة ديرمواس مستشفى الحميات محافظ المنيا تقصير في العمل الأطباء والتمريض د رجب القايتي رئيس مركز ديرمواس