روسيا: ليس لدينا أي رسائل موجهة للمشاركين بقمة أوكرانيا في سويسرا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن روسيا ليس لديها أي رسائل للمشاركين بقمة أوكرانيا في سويسرا.

وأضاف بيسكوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية -أن روسيا لن ترسل أي رسائل إلى المشاركين في القمة السويسرية بشأن أوكرانيا، معربًا عن أمله أن تتم مناقشة الأزمة المرة القادمة في حدث أكثر إيجابية، وتعتزم السلطات السويسرية عقد مؤتمر حول أوكرانيا اليوم وغدًا في منتجع بورجنستوك.

وقد دعت برن أكثر من 160 وفدًا بما في ذلك وفود مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجموعة البريكس ولم تتم دعوة روسيا، وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق، عن أن عقد هذا الحدث هو طريق إلى اللامكان، وأن موسكو لا ترى أن الغرب يريد الدخول في مفاوضات عادلة".