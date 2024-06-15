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السبت 15 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عقار شبرا المنهار يكشف عن شرخ طولي بالعقارات المجاورة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت جهات التحقيق بالقاهرة إخلاء  العقارات المجاورة لعقار شبرا مكون 4 طوابق انهار، بشارع محمود شلبي المتفرع من ميدان فيكتوريا، في شبرا مصر.

 وكشفت  المعاينة الأولية للعقار أنه قديم ومتهالك ولا توجد إصابات لكن  أصاب العقارات المجاورة له، وتسببت في  شرخ طولي وتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الأسباب و كيفيه الحافظ  علي العقارات المجاورة.

وكانت منطقة شبرا مصر، شهدت  انهيار عقار قديم مكون من أربعة طوابق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا، مفاده وقوع حادث انهيار جزئي داخل عقار مكون من 4 طوابق في دائرة قسم شرطة شبرا مصر، بالانتقال والفحص تبين حدوث انهيار كامل بالعقار وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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