خروجة العيد.. 4 أفلام تتصدر موسم عيد الأضحى 2024

ساعات قليلة ويبدأ العالم الإسلامي الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويحتار الجمهور في تحديد خروجة العيد، لذلك يساعد موقع "البوابة نيوز" قراءه ومتابعيه لاداء هذه المهمة، حيث يتنافس نجوم الفن في موسم عيد الأضحى 2024، بعدة أفلام متنوعة من كوميدى وأكشن وتراجيدى، جميعها تصدرت إيرادات شباك التذاكر، نستعرضها لكم في السطور التالية:

"ولاد رزق 3- القاضية"

وتدور أحداثه، حول مشاهد الأكشن والمطاردة والعمليات الإجرامية لأولاد رزق بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودوا لتلك الممارسات مرة أخرى، ولكنهم يتورطون فيجتمعون من جديد لتنفيذ عملية أكبر وأخطر، وهو من بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

"أهل الكهف"

ويتناول قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن، الفيلم بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

“عصابة الماكس”

وتدور قصته حول شخص يعتاد دائما على تنفيذ الأعمال الإجرامية والسرقة بمفردة دون الاستعانه بأي شخص حتى يجد نفسه أمام عملية كبيرة تستدعي استعانته بمجموعة من الأفراد ليساعدوه على إنجاز المهمة ليجد نفسه متورطا معهم بسبب تصرفاتهم التي سوف تؤدي لفشل العملية الإجرامية، ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أحمد فهيم، حاتم صلاح، محمد أسامة "أوس أوس"، هشام ماجد (ضيف شرف)، أحمد السقا (ضيف شرف)، حمدي الميرغني (ضيف شرف)، كريم فهمي (ضيف شرف)، محمد ثروت (ضيف شرف)، محمد لطفي والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

"اللعب مع العيال"

و تدور أحداثه حول مدرس يتورط في نقله لإحدى مدارس المناطق الصحراوية ليجد نفسه أمام صراعات في التأقلم مع العادات والتقاليد لأهالية المنطقة ويتورط في مشكلات عديدة، ويشارك في بطولته كل من حمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، دينا محسن "ويزو"، مصطفى غريب، حجاج عبد العزيز، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود السيسي، وفاء السيد، هشام منصور.