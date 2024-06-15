الليلة.. عمرو دياب يبدأ سلسلة حفلات عيد الأضحى ببيروت

يفتتح الفنان عمرو دياب، سلسلة حفلات عيد الأضحى الميارك، بحفل على أحد المسارح الكبرى ببيروت، حيث انتهى من كافة التجهيزات والتحضيرات الخاصة بهذا الحفل المقرر إقامته مساء اليوم السبت.

ويقام الحفل تحت شعار "كامل العدد" خاصة أن الجهة المنظمة للحفل أعلنت نفاد جميع تذاكر حفل عمرو دياب، عقب طرحها بساعة واحدة فقط.

ويحتفل الهضبة، خلال الحفل بإصدار أحدث أغنياته التى طرحها صباح اليوم وتحمل اسم "تتحبي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

ويحيى النجم عمرو ديابـ بعدها حفلا ضخما في دبى ، فى ثالث أيام عيد الاضحى، يوم الثلاثاء المقبل على أحد المسارح الكبرى هناك ضمن حفلات العيد.