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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي اليوم السبت، برئاسة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي إزالة ٦ حالات تعدي عل الأراضي الزراعية  منها ٢ حالة بحي غرب المدينة و٣ حالات تعدي بحي شرق المدينة، وازاله حاله تعدي بقطاع بردنوها بالتعاون مع جهات الولاية. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد محمد عبد الغني، رئيس المركز استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي  للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهاتَ  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،  بإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

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إزالة ٦ حالات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تعدي على الأراضي الزراعية محمد عبد الغني مركز مطاي