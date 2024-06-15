إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي اليوم السبت، برئاسة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي إزالة ٦ حالات تعدي عل الأراضي الزراعية منها ٢ حالة بحي غرب المدينة و٣ حالات تعدي بحي شرق المدينة، وازاله حاله تعدي بقطاع بردنوها بالتعاون مع جهات الولاية. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد محمد عبد الغني، رئيس المركز استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهاتَ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

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