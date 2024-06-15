تضامن بورسعيد تعلن موعد وشروط التقدم لمسابقة "الأب القدوة"

أعلن جمال زين العابدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم لمسابقة "الأب القدوة"، حتى يوم 27 يونيو الجارى بمقر المديرية.

شروط التقدم لمسابقة "الأب القدوة" ببورسعيد

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، إلى أن التقديم للمسابقة متاح للأب الطبيعي، والاب لأبناء من ذوي الإعاقة وله دور في حصول الابن على تفوق دراسي أو رياضي، وأب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجين سواء كان كفالة من إحدى دور الرعاية أو أولاد زوجته أو أولاد أحد أفراد أسرته.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، أن الوزارة اشترطت أن ألا يقل سن الأب عن 55 عاما، وحاصل على مؤهل مناسب متوسط على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط، وأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة، تحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم النهائية.

يشار إلى أن مسابقة "الأب القدوة" مبادرة تستهدف التأكيد على دور الأب فى تأمين الكيان الأسري ضمن الحياة الأسرية السليمة والتنشئة السوية للأطفال، وسيجرى إطلاقها من قبل وزارة التضامن لأول مرّة، بالتزامن مع مبادرة “يونيو شهر التربية الإيجابية”، تأكيدًا على معيار عطاء الأب والحاجة إلى استعادة الدور الأبوي داخل الأسر، خاصة مع زيادة التحديات والصعاب التي أصبحت تواجه الأسرة المصرية وتزعزع العلاقات بداخلها، سواء العلاقة بين الزوج والزوجة، أو بين الأب وأولاده.