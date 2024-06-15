الفتة والرقاق والكبدة المشوية.. أشهر أكلات الأسايطة في عيد الأضحي

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الاضحي المبارك، وفي تلك الساعات تستعد سيدات أسيوط لطهي اشهي الأكلات وأشهرها بين الاسر المصرية في محافظة أسيوط قراها ومراكزها وأشهرها "الفتة ،الرقاق البلدي "الكبدة المشوية "لتكون وجبات الغداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك وسط التجمعات الأسرية للعائلات عقب صلاة عيد الأضحي .

وتقول نجاة محمود ، ربة منزل بقرية دشلوط أسيوط ،عن طقوس وعادات عيد الاضحي في القرية ،صلاة العيد في الساحات وتوزيع العيدية للأطفال ،وشرب اللبن والفايش في الصباح ، ينتظر الجميع بعد ذلك الذبح للأضحيات علي مدار اليوم وتنظيف اللحوم وتوزيعها للفقراء والأهل والاقارب ، وختام الأضحيات ، بطهي الفتة والرقاق البلدي والكبدة المشوية "، وتبادل الزيارات في مساء ايام العيد، والتجمع بمحيط المنازل وسط مزح ولعب الأطفال .

وتضيف سيدة محمود ، من قرية بني سميع ،عيد الاضحي ياعني عيد اللحمة ، والفتة ، وتوزيع العيديات الجديدة علي الأطفال .

وفي مدينة أسيوط ، تتفق غالبية الاسر علي نفس الطقوس لأكلات عيد الاضحي ، باختلاف توقيت تناولها ، فهناك من يتناول وجبة إفطاره بالفتة وهناك من يتناول الفتة للغداء ، وفي نهاية اليوم ومع انكسار الشمس يتجه المواطنين للساحات والحدائق والمتنزهات للاحتفال بعيد الاضحي المبارك.

من جانبه اكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه جرى إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الاطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الاضاحي، فضلًا عن دعمها بكافة الأدوات اللازمة، لتصبح جميع مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانًا، مع تواجد مكثف للأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الاطباء البيطرين للعمل في المجازر انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقف الإجازات الخاصة بالأطباء والعاملين بالمجازر

وأضاف الدكتور صلاح علي قطب مدير عام مديرية الطب البيطري، أنه تم وقف الإجازات الخاصة بالأطباء والعاملين بالمجازر حتى نهاية عيد الأضحى وجاري تكثيف الحملات اليومية على الأسواق ومحلات الجزارة والمجمدات خلال تلك الفترة بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين ومراكز الشرطة ومباحث التموين للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة كما يتم المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر مشيرا إلى وجود عدد كاف من الاطباء كما يتم التنسيق مع الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول أو خروج أية لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية لافتا إلى تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى، والإدارات البيطرية على مدار الـ 24 ساعة، حيث جرى تخصيص أرقام التليفونات (088/2055467) (0882055468)أو (088/2055469 ) لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر علي مدار أيام عيد الاضحي المبارك