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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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 نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية اليوم العالمى للتبرع بالدم ، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وعلى الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، بحضور هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ، طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات وعدد من الأساتذة من مختلف التخصصات.

يعد الإحتفال استكمالا لمسابقة أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع التطوعى الدائم بالدم بين عدة مدارس ، وتم عرض جهود الطلبة لنشر وعى التبرع التطوعى الدائم بالدم فى محيط مدارسهم و بين أسرهم ، مما أسفر عن إقامة حملات تبرع داخل هذه المدارس.

 وأجرى الطلاب زيارة إلى مستشفيات جامعة عين شمس للوقوف على خدمات المستشفيات المختلفة و استخدامات الدم و مشتقاته لمرضى الكلى و الأورام.

وأوضحت داليا ضياء الدين سالم أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية ومدير الجودة ببنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعة عين شمس و منسق برنامج ٥ ل ١ أن هذا العام شهد ضم برنامج ٥ ل ١  إلى موقع كلية الطب ومن خلاله يمكن معرفة جميع المعلومات التى تخص التبرع بالدم.

 وأضافت: لمن يرغب فى التبرع يمكنه تسجيل بياناته على الموقع وبالتالي يمكن التواصل معه و ارشاده للموعد و المكان المناسب للتبرع.

وعلى هامش الإحتفالية تم تكريم كل من دعم برنامج ٥ ل ١ سواء بالمشاركة فى تنظيم حملات التبرع بالدم  أو المتبرعين أنفسهم ، حيث تم تكريم  وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة: علاء الدين عبد الحليم ( كلية التربية)  و باسم محمد ( كلية الأثار ) و حنان سالم (كلية الأداب)  و  رولا ميلاد (كلية الصيدلة )  
وأيضاً تم تكريم اتحاد طلاب كلية الصيدلة ومجموعة متميزة من الطلبة والموظفين الذين انضموا لبرنامج ٥ل١  وأصبحوا من المتبرعين الدائمين ،كذلك تكريم القائمين على الحملات من إداريين وفنيين و تمريض بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس .

اتحاد طلاب كلية الصيدلة المستشفيات الجامعية اليوم العالمي للتبرع بالدم بنوك الدم جامعة عين شمس