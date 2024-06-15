طب عين شمس تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية اليوم العالمى للتبرع بالدم ، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وعلى الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، بحضور هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات وعدد من الأساتذة من مختلف التخصصات.



يعد الإحتفال استكمالا لمسابقة أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع التطوعى الدائم بالدم بين عدة مدارس ، وتم عرض جهود الطلبة لنشر وعى التبرع التطوعى الدائم بالدم فى محيط مدارسهم و بين أسرهم ، مما أسفر عن إقامة حملات تبرع داخل هذه المدارس.



وأجرى الطلاب زيارة إلى مستشفيات جامعة عين شمس للوقوف على خدمات المستشفيات المختلفة و استخدامات الدم و مشتقاته لمرضى الكلى و الأورام.

وأوضحت داليا ضياء الدين سالم أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية ومدير الجودة ببنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعة عين شمس و منسق برنامج ٥ ل ١ أن هذا العام شهد ضم برنامج ٥ ل ١ إلى موقع كلية الطب ومن خلاله يمكن معرفة جميع المعلومات التى تخص التبرع بالدم.

وأضافت: لمن يرغب فى التبرع يمكنه تسجيل بياناته على الموقع وبالتالي يمكن التواصل معه و ارشاده للموعد و المكان المناسب للتبرع.

وعلى هامش الإحتفالية تم تكريم كل من دعم برنامج ٥ ل ١ سواء بالمشاركة فى تنظيم حملات التبرع بالدم أو المتبرعين أنفسهم ، حيث تم تكريم وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة: علاء الدين عبد الحليم ( كلية التربية) و باسم محمد ( كلية الأثار ) و حنان سالم (كلية الأداب) و رولا ميلاد (كلية الصيدلة )

وأيضاً تم تكريم اتحاد طلاب كلية الصيدلة ومجموعة متميزة من الطلبة والموظفين الذين انضموا لبرنامج ٥ل١ وأصبحوا من المتبرعين الدائمين ،كذلك تكريم القائمين على الحملات من إداريين وفنيين و تمريض بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس .